Calciomercato Milan l’asse con il Chelsea funziona | da Tomori a Pulisic | ora Broja o Lukaku?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 29 giugno 2024)con ilcontinua are: dopo i colpie Loftus-Cheek, orain attacco?e tra i due club continuano ad esserci ottimi rapporti sul fronte. Da, passando per Loftus-Cheek. Il prossimo? Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall’inizio.Londra-o si scalda nel 2021, quando dopo una stagione in prestito, il centrale ingleseviene riscattato dal club di via Aldo Rossi per circa 28 milioni di euro. Il tutto continua la scorsa estate, quando non arriva un colpo, ma ben due! Il 30 giugno viene ufficializzato Ruben Loftus-Cheek per 20 milioni di euro. Il 13 luglio, invece, è la volta di Christian, anche lui per circa 20 milioni.