Italia in lutto per Riccardo morto a soli 23 anni | Ha lottato fino alla fine

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024) ÈLegnani, motociclista di 23di Rescaldina (Milano) che nella serata di mercoledì era rimasto coinvolto in un grave incidente a Turate (Como). Imedici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile. L’incidente è successo intorno alle 21.30 mentre il giovane,guida di una moto Ducati Monster 900, stava percorrendo via Cavour in direzione del centro del paese e dopo un sorpasso di un camion, una volta rientrato sulla sua corsia di marcia,avrebbe perso il controllo della sua due ruote cadendo sull’asfalto.Legnani, il ragazzo di 23in un tremendo incidente in moto Come riporta il quotidiano Il Giorno, sembra che tra la moto e il camion non ci sia stato alcun contatto, ma la ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso da parte dei carabinieri di Cantù.