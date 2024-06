Euro 2024 Sommer | Concentrati sulla partita Donnarumma? Portiere entusiasmante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Yanndella Svizzera, è intervenuto così in merito alla sfida degli ottavi di finale dicontro l’Italia: “Non ci penso molto alla possibilità di una serie di rigori prima della. Ci sarebbero troppe situazioni da considerare. Mi concentro. Se arriverà il momento, lo staff sarà molto ben preparato e ci prepareremo adeguatamente. Ci concentreremo su tutti i giocatori del reparto offensivo italiano. Sono molto versatili e hanno molta qualità. È piacevole come abbiamo difeso bene finora. Ci aspettiamo di fare di nuovo una buona prestazione. Se riusciamo a portare il nostro spirito in campo, possiamo rendere la vita difficile all’Italia”. “È unassoluto. E’ ancora molto giovane, ma ha maturato tanta esperienza.