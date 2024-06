Terza Categoria Il Monte Roberto vince il titolo provinciale Ancona | 1-2 al Camerano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) La squadra di Catalano passa in vantaggio con Bianchi. Nella ripresa Trozzi pareggia, ma Lucea consegna ilai biancoblù, 3 giugno 2024 – Ilsi prende anche ildi. La squadra di Catalano, infatti, ha battuto 2-1 ildi mister Fabio Tombesi, ex capitano della Cingolana, nella finale di Collemarino, grazie al gol di Bianchi e alla rete di Lucea, dopo il momentaneo pareggio di Trozzi. Dopo la promozione in Seconda, dunque, un’altra soddisfazione per il club del presidente Marchegiani contro una delle nobili decadute del calcio marchigiano. “Siamo campioni provinciali di– scrive il-. Partita da subito con il pallino del gioco in nostre mani, che si sblocca intorno alla mezz’ora quando, dopo un’incertezza tra portiere e difensore avversari, è Matteo Bianchi ad approfittarne e a spingere il pallone il rete per l’1-0! Il secondo tempo si apre con il pareggio da parte deldagli undici metri.