Sudafrica il flop degli eredi di Mandela | l’Anc crolla come mai nella sua storia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu – Su Dagospia si riportano estratti di Repubblica, quindi non certamente una fonte che possa essere descritta“cattiva fascista razzista” e menate varie. E sono estratti che fotografano una situazione che, in, è davvero imbarazzante per glidi Nelsone di quel African National Congress che tante santificazioni ha generato negli ambienti progressisti dopo la fine dell’Apartheid nel 1993. Daldia quello presente Lo chiamano “sogno” quello della Commissione per la riconciliazione e la verità. Quel sogno che ha generato 21mila morti ma che prometteva democrazia e libertà. Ildiebbe un indubbio merito: quello di passare sopra agli scontri passati e tentare una strada di composizione nazionale.