Sfregio a Martina Mucci condannato l’ex fidanzato che organizzò l’agguato a Prato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Emiliano Laurinila spedizione punitiva che provocò gravissime lesioni alla sua ex compagna,: questo è quello che hanno stabilito i giudici del tribunale di, condannando l’uomo a nove anni di reclusione. Le accuse a suo carico sono quelle di dipermanente al volto, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Per l’aggressione, avvenuta tra il 20 e il 21 febbraio del 2023, sono stati condannati anche Kevin Mingoia (19 anni) e Mattia Schininà (20 anni), rispettivamente a sei anni e otto mesi e quattro anni. Sarebbero stati loro che, su «mandato» del 42enne Laurini, avrebbero attesoal ritorno da una serata di lavoro al pub in cui faceva la barista nella zona della Pietà. L’aggressione Avrebbero aspettato che la donna raggiungesse il portone, per poi aggredirla e spingerla nell’androne del palazzo.