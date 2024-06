Serie A femminile la giallorossa Giugliano eletta miglior giocatrice della stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Manuelaè stata2023/2024. Ladi proprietàRoma è dunque l’Mvp dell’ultima edizione del campionato maggiore: non è certamente un caso, considerando il percorso glorioso delle giallorosse sino alla conquista dello Scudetto. Premio per la seconda volta consecutiva assegnato a una: lascorsa era stato affidato a Emile Haavi, quest’anno invece inevitabilmente alla game-changer. Tra le altre giocatrici premiate, da segnalare un tris d’oro per le campionesse d’Italia: Elena Linari ha conquistato il premio comedifensore, mentre Evelyne Viens ha messo le mani sul riconoscimento diattaccante. Unacertamente da incorniciare per la straordinaria Roma di Alessandro Spugna.