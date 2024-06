Roberta Morise ancora ricoverata dopo il parto | gli ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi tv.il: gli – Rimane in ospedale, che lo scorso 24 maggio ha dato alla luce il suo primo figlio, Gianmaria, frutto dell'amore col compagno Enrico Bartolini. La conduttrice èal Mangiagalli di Milano insieme al bambino. il: gliproblemi per. Non si sa di che si tratti di preciso.il lieto evento però sono stati proprio i genitori del piccolo Gianmaria a parlare su Instagram di "giorni tortuosi", ringraziando i medici.