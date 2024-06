Nazionale femminile qualificazione Europei | per le azzurre sfida cruciale con Norvegia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vincere per fare un passo deciso verso ladiretta a Euro 2025, questa la missione della, attesa domani (ore 18.15, diretta su Rai 2) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara per lacontro la. In palio, nella quarta partita del Gruppo 1 della Lega A, ci sono punti pesantissimi e le, dopo lo 0-0 di venerdì a Oslo, vogliono conquistare l’intero bottino per allontanare le insidie dello spareggio, al quale prenderanno parte le terze e le quarte di ogni raggruppamento. A imporlo, oltre all’ambizione della squadra, che vuole dare continuità alla crescita degli ultimi mesi, è la classifica del girone: le due nazionali sono seconde dietro ai Paesi Bassi, ma le scandinave al momento possono contare su una migliore differenza reti (+2 sull’Italia).