Meloni | censura su Saviano e Scurati? No si chiama pubblicità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (askanews) – Roberto “non era stato invitato” alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte, “perché gli editori non lo avevano proposto, quindi non capisco dove sia lada parte del governo: è una scelta libera degli editori. Su questa vicenda, come su quella di”, al di là del tema “amichettismo,, destra contro sinistra, io ci vedo un’altra cosa, se posso essere chiara: io ci vedo soprattutto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un’intervista a ‘Quarta Repubblica’ che andrà in onda stasera su Rete4. “Lei sapeva – ha chiesto la premier rivolgendosi a Nicola Porro – cheaveva scritto un altro libro? No, adesso lo sa. Prima che ci fosse la polemica sullalei sapeva cheaveva scritto un nuovo libro? No.