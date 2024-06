Intermediario cinese acquirente russo Come Pechino aiuta Mosca con i sistemi anti-drone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) La posizione ufficialeè chiara:non ha mai sostenuto lo sforzo militare della Federazione Russa in Ucraina fornendo materiale bellico alle forze armate russe. Eppure, la realtà sembra essere diversa. Nel mese di maggio infatti un ente commercialeha cercato di acquistare apparecchiature per il jamming di Unmanned Aerial Systems (Uas, nome tecnico dei droni) destinati ad essere poi trasferiti ad acquirenti russi. L’Associazione per la promozione del commercio con la Russia della provincia di Guangdong, un ente affiliato al governo diistituito l’anno scorso perre i clienti russi ad acquistare una varietà di beni che spaziano dai camion alle barche, ha pubblicato il 22 maggio sul suo sito di social media WeChat un “Avviso di imprese straniere che acquistano attrezzature” (che poi è stato rimosso), specificandogli acquirenti fossero interessati tanto a generatori di interferenze, soppressori di Uas, disturbatori di bande di frequenza di comunicazione, rilevatori di droni o altre soluzioni tecnologiche simili.