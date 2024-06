LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Pedro Acosta in testa nel warm-up Bagnaia non forza Alle 14 00 la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53quindi inin questo-up in 1:45.900 e costante nei tempi davanti a Bastianini, Morbidelli, Alex Marquez, Di Giannantonio e Martin. Diciottesimoche si è concentrato solo su alcuni settori, rialzandosi in tutti i giri. 9.52 In corso infine le prove di partenza. 9.51 Morbidelli sulla bandiera a scacchi sale in terza posizione a 88 millesimi da. 9.49 Nuovo miglior tempo diche ha un grande ritmo: 1:45.900. 9.48 Subito dietro a Bastianini c’è Martin a 0?250, mentreresta in quindicesima posizione e non si sta dannando l’anima. 9.47 Si è migliorato nei primi due settori Bastianini, ma si è rialzato nella parte finale della pista. 9.46 Bastianini al comando in 1:45.