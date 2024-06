L’attore dello spot della pesca parcheggiò male | morto un motociclista La procura di Roma chiede il processo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Mauro Santopietro, attoresoap opera di Rai 3 Un Posto al sole e recentemente protagonistapubblicitariodell’Esselunga, rischia ilper omicidio stradale. Ladi, come riportano alcuni quotidiani, ha chiesto il rinvio a giudizio a seguitomorte di unnel settembre del 2022 in via Aurelia Antica, vicino a uno degli ingressi di Villa Pamphilj. La vittima aveva perso il controllo del mezzo ed era andato a schiantarsi contro l’automobile parcheggiata in divieto di sosta.era al parco per fare una passeggiata. Il centauro, un imprenditore di 58 anni, si schiantò contro la vettura e nonostante i soccorsi tempestivi morì. Secondo la consulenza dell’accusa l’impatto con l’auto avrebbe provocato il decesso.