La grande festa della città Le chiavi nelle mani di Lanciano | Così si rafforza il gemellaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) I cancelli di Macerata si aprono alladi. Iltra i due comuni ha portato alla consegna dellealla delegazione abruzzese nella cornice di una splendida cerimonia in piazza Annessione. Alla presenza di assessori, consiglieri, autorità civili e militari, una piccola porta è stata simbolicamente aperta dal presidente del consiglio maceratese, Francesco Luciani, che ha proposto il. Le autorità ne hanno poi attraversato la soglia. "Quella di oggi (ieri; ndr) è una giornata storica – ha detto Luciani –, non esiste cerimonia più alta del dare a qualcuno ledi una casa. Quando maggioranza e opposizione si uniscono, come con questa delibera votata all’unanimità, si fa davvero qualcosa di. Grazie a tutti i consiglieri comunali".