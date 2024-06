Karate Viola Lallo centra il bronzo nella Premier League di Casablanca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Si è ufficialmente conclusa la tappa di(Marocco) valevole per la2024 di. Oggi il programma prevedeva la disputa delle finali, con particolare attenzione, ovviamente, per le gare valevoli per la medaglia d’oro. L’Italia, dopo una qualificazione con poche soddisfazioni, oggi schierava la solafinale per la medaglia dinel kumitè 55 kg. Per l’italiana è arrivato il successo per il terzo posto.sfida per la medaglia diha sfidato la lussemburghese Jennifer Warling. Dopo essere andata in vantaggio con due yuko, ha continuato a colpire di pugno andando sul 3-0 e poi sul 4-0 che ha chiuso l’incontro.giornata di ieri, l’azzurra aveva combattuto nel migliore dei modi, passando il girone e battendo ai quarti la tedesca Mia Bitsch, prima di essere fermata in semifinale dalla cilena Toro Meneses 7-5.