Italia-Vietnam un patto firmato in Emilia

(Di domenica 2 giugno 2024) È stato un momento importante nelle relazioni tra. L’ambasciatore delinDuong Hai Hung è stato in visita a Bologna in occasione della cerimonia di conferimento dell’onorificenza a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica (foto) a Maily Anna Maria Nguyen, presidente della Fondazioneche ha sede nel capoluogo felsineo a Palazzo Salina. L’onorificenza, che è stata conferita dal Prefetto di Bologna Attilio Visconti, si aggiunge alla Medaglia dell’Amicizia delconferita il 2 febbraio scorso alla stessa Maily Anna Maria Nguyen a Milano dall’ambasciatore Duong Hai Hung. La medaglia dell’Amicizia del, rappresenta il più alto encomio concesso per decreto del Presidente del, per aver dato un grande contributo alla costruzione, al consolidamento e allo sviluppo dell’amicizia tra i due Paesi.