Il gorgonzola? Ispirazione d’artista Citato da Parini amato da Churchill

(Di domenica 2 giugno 2024) "Caro Brilli, ricevei il. Buono. Ringrazio", Firmato Giosuè Carducci, 26 marzo 1884, a un amico. "Dica un po’ von Guten, che cosa ha mangiato con precisione ieri a mezzogiorno? - domandò il poliziotto. "Formaggio, per dessert". "Emmental, greyerz?". "Tilsit e- rispose von Guten, e si asciugò il sudore dagli occhi", da “La promessa. Requiem per il romanzo giallo”, Friederich Durrenmatt, 1959. E così, di pagina in pagina, decine di citazioni del formaggioin letteratura, raccolte e archiviate negli anni, oggi volume: “Il. Un formaggio d’”. L’editore è Mauro Pagliai di Firenze, il promotore l’Ecomuseo della Martesana, gli autori Maria Cristina Ricci e Claudio Tartari, studiosi e scrittori, instancabili custodi di storia e aneddotica d’area.