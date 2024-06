Da Bach a Haendel Il Coro Santo Spirito torna al Seicento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Oggi, alle 21, nella Basilica di Santa Maria in Vado, ilPolifonico dipreparato dal M° Francesco Pinamonti in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Pordenone (direzione artistica M° Federico Lovato), eseguiranno un concerto straordinario per celebrare il periodo di maggiore splendore della musica Barocca a cavallo tra ile il Settecento. Direttore e violino concertatore della serata sarà il Maestro Luca Ranzato, primo violino e solista del Consort Accademia dellodi Ferrara. Una serata unica e di grande musica, ispirata ai grandi esponenti del Barocco Europeo: Johann Sebastiane Georg Friedrich Händel sono, assieme ad Antonio Lucio Vivaldi per l’ambito italiano, i massimi esponenti e compositori di un epoca di straordinaria effervescenza musicale i cui maestri si proposero di stupire, meravigliare, sorprendere e fare spettacolo.