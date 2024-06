Euro 2024 Albania | Con l’Italia sarà una gara speciale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Armand Duka, presidente della federazione albanese e vicepresidente dell’Uefa, ai microfoni di Sky Sport parla della prima partita del girone B diche vedrà la nazionale balcanica controil 15 giugno: “Conuna partita. A Dortmund giocheremo forse la partita più importante della nostra vita, non solo per il rapporto calcistico conma per tutto ciò che ci lega”. “una partita, speriamo di essere amici e cantare tutti insieme gli inni allo stadio. Ci aspettiamo che più di metà degli spettatori saranno albanesi”, continua Duka. Poi il vicepresidente Uefa parla della ‘sua’: “Anche noi abbiamo una squadra, facciamo il nostropeo. Spero che i nostri giocatori non abbiano pressione e sfruttano il torneo per mostrare le loro migliori qualità.