Convenzione per percorsi di recupero destinati agli autori di violenza domestica sessuale o contro minori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Speciale Consortile B02, nella persona del Presidente del CdA, Salvatore Mazzone, ha stipulato in data odierna unacon il Presidente del Tribunale di Benevento, dott.ssa Marilisa Rinaldi e con il Direttore dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale, dott.ssa Marisa Bocchino. Grande soddisfazione del Presidente, Salvatore Mazzone: “Siamo entusiasti dell’accordo, l’Azienda Speciale Consortile B02 è il primo ente della provincia impegnato in un accordo istituzionale che può essere assunto come modello integrato di intervento sociale”. Laconsentirà di far svolgere presso le strutture dell’Azienda Speciale Consortile B02, attraverso l’equipe del Centro Famiglia Kairos e gli altri servizi attivi sul territorio d’Ambito B2, i programmi di prevenzione dellae idi riabilitazione epsicologico, quale obbligo al quale sarà subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.