Cariche che non esistono numeri ballerini ennesimo benservito via stampa Cosa non torna nella versione di Luciano Benetton sulla crisi del suo gruppo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un buco nei conti che dall’annuncio di sabato scorso dicon una intervista al Corriere della Sera doveva essere di 100 milioni di euro e invece pochi giorni dopo è diventato di 230 milioni di euro dopo avere fatto svalutazioni per 150 milioni di euro. Cifre un po’ ballerine, il dito puntato contro i manager e non poca confusione stanno rendendo un giallo quello che è accaduto ancora una volta dentro il. Perché non tuttodi quel che è emerso fino ad oggi su agenzie e giornali. Il licenziamento del manager con una intervista al Corriere della Seraintervista concessa a Daniele Manca il capostipite della famiglia,, ha spiegato: «Mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola».