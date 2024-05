Larissa Iapichino prima in Europa nel 2024! Superata Mihambo - sul podio mondiale | volata verso Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024)è balzata in testa alle liste europee stagionali di salto in lungo. L’azzurra si è infatti resa protagonista di uno splendido balzo da 6.86 metri a Palermo e ha così firmato la miglior prestazione continentale di questa annata agonistica all’aperto, superando di sette centimetri la precedente stoccata della tedesca Malaika(6.79 per la Campionessa Olimpica un paio di giorni fa a Dessau). Stiamo considerando soltanto le prove outdoor, perché tenendo conto anche delle indoor allora dovremmo ripescare il 6.95 che la stessa teutonica firmò il 23 febbraio a Berlino.ha così eguagliato la terza misurastagionale all’aperto, ovvero il 6.86 saltato dalla statunitense Sophia Beckmon con 6.86 (1,0 m/s di vento a favore) il 4 maggio a Champaign.