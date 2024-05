CICLISMO Under 23 ed Elite martedì di scena a San Giovanni

(Di domenica 26 maggio 2024) Sono 212 i corridori iscritti, dilettanti23 ed, al 7° Trofeo Città di San, in programma per28 maggio. Questa edizione ha un valore particolare: è prova unica del campionato toscano delle due categorie per il 2024. Ancora non sono stati resi noti dalla Federazione i nominativi dei possibili partecipanti, perché sono aperte le iscrizioni fino a oggi. I due campioni toscani uscenti sono l’Nicolò Garibbo e l’23 Lapo Matteo Bozicevich. La gara di quest’anno ha un percorso assai più severo di quelli precedenti. Il tragitto misura km 143,800, partenza alle ore 14, arrivo previsto dopo le ore 17, alla media di km 40 orari. Il via sarà dato da piazza Cavour, di fronte a Palazzo D’Arnolfo. Gigr .

Punteggio pieno e tanta fiducia. L’Italia Under 17 sfida la Finlandia padrona di casa nell’ultima giornata del gruppo 3 della fase élite dell’Europeo di categoria. Dopo aver battuto all’esordio i Paesi Bassi (2-0) e il Belgio (5-3), gli azzurrini scenderanno in campo alle 12:00 di oggi, martedì 26 marzo, al Myyrmäki Stadium di Vantaa per assicurarsi il pass per la fase finale, in programma dal 20 maggio al 5 giungo a Cipro. sportface

Prima esperienza internazionale per Michele Beltrano che assieme all’assistente arbitrale Ernesto Cristiano è stato tra i protagonisti del mini torneo Uefa di Elite Round di Under 17 che si è svolto in Romania. Il fischietto dell’associazione sammarinese arbitri ha infatti diretto la sfida che ha aperto il gruppo 2 tra Galles e Romania, assistito proprio dal collega internazionale Cristiano, nonché la gara tra Bulgaria e Galles. sport.quotidiano

Così il settore giovanile del Forlì. L’Under 17 di Alan Sartini, prima con 85 punti davanti al Piacenza (78), nel prossimo wekend nei playoff sfiderà in casa l’Affrico Firenze. Netto successo, nell’ultima di campionato, della squadra Under 16: 0-7 sul campo della Portuense Etrusca grazie alle reti di Petrini, Toschi, Capasso, Zanetti, Bastianini, Vittori e Savorani; la squadra di Marco Camporesi, terza, ha centrato il pass per il campionato Elite della prossima stagione. sport.quotidiano

Vigor Perconti: ufficiale, Lorenzo Di Mario guiderà l'Under 15 Elite - Vigor Perconti: ufficiale, Lorenzo Di Mario guiderà l'under 15 elite - Quarto tassello nel parco allenatori della Vigor Perconti, in vista della prossima stagione agonistica. Si tratta di Lorenzo Di Mario, che come reso noto dalla stessa società blaugrana attraverso i pr ... gazzettaregionale

Under 19: Treviso e LeO eliminate. In Coppa Veneto serve il sorteggio - under 19: Treviso e LeO eliminate. In Coppa Veneto serve il sorteggio - Biancocelesti sconfitti a Livorno: la squadra toscana vince il triangolare e si qualifica agli ottavi per lo scudetto Juniores nazionali. Dopo il 2-2 dell'andata, la Liventina Opitergina cede 0-4 a ... venetogol