Salvini a Bergamo - in visita al cantiere Aler | Centrodestra avanti? In città c’è voglia di cambiamento

(Di venerdì 24 maggio 2024). Matteoinaldelle casedi via Moroni. Il vice premier e Ministro alle Infrastrutture del Governo hato nel pomeriggio di giovedì 23 maggio una delle due palazzine di proprietàin corso di riqualificazione grazie ai fondi del PNRR. Un appuntamento, fissato di fronte allo stabile di via Moroni 330, voluto dal segretario nazionale della Lega per monitorare la situazione, testando il polso dell’avanzamento dei lavori e capire se il cronoprogramma, dal quale dipende il gettito dei 16 milioni e 700mila euro utilizzati, di cui 2 non finanziati. E tra una spiegazione e l’altra sulla natura e la portata degli interventi che riguardano complessivamente 162 alloggi, l’occasione è propizia per rimarcare il grande risultato conquistato dall’Atalanta nella finale di Europa League e per fare il punto sulla campagna elettorale a, accolto dal prefetto Giuseppe Forlenza, dall’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia Claudia Terzi, dal direttore diCorrado Della Torre e dal presidente Corrado Zambelli, dagli esponenti della Lega del territorio, il segretario cittadino Alessandro Carrara e il consigliere comunale Stefano Rovetta, ha effettuato il sopralluogo facendosi illustrare lavori riguardano sia il cappotto che l’efficientamento energetico interno ed esterno degli appartamenti, – con un parametro di intervento che impone il raggiungimento del 50% dei lavori entro dicembre 2024 e il completamento entro l’anno prossimo.