(Di venerdì 24 maggio 2024) "La rete di protezione? Funzionava ma non la facevamo scendere mai. Come lavoriamo adesso? Con la rete abbassata". E’ una ammissione chiara e limpida di quello che accadeva all’interno dell’Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo prima delladi una delle sue operaie, la giovaneD’Orazio, stritolata dall’orditoio a cui era addetta a soli 22 anni, il 3 maggio 2021. Ieri è ripreso il processo a carico del tecnico manutentore della ditta, Mario Cusimano, assistito dall’avvocato Melissa Stefanacci, l’unico rimasto a dover definire la sua posizione in quanto accdalla procura (pm Vincenzo Nitti) di aver eseguito materialmente la modifica al macchinario che consentiva all’orditoio di girare a velocità elevata anche senza i dispositivi di sicurezza inseriti. Accusa che il tecnico ha sempre rigettato sostenendo di non essere stato lui a manomettere la macchina creando il "famoso" bypass elettrico.

Con un apribottiglie ha minacciato di morte madre e fratello al ristorante. Da loro, infatti, pretendeva denaro e non accettava che si rifiutassero. Momenti di paura si sono vissuti in un locale a Sant’Antimo, di cui è proprietario il fratello dell’aggressore, che ieri è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri della locale tenenza. teleclubitalia

Non ce l'ha fatta, Gaetano Di Vaio. Il produttore e attore napoletano è morto a soli 56 anni: era ricoverato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli) dopo essere caduto dalla sua moto lo scorso 16 maggio mentre percorreva via Santa Maria a Cubito a Qualiano, comune in provincia di Napoli. liberoquotidiano

La morte di Luana . Le colleghe in aula: "Il cancello Mai usato. Era la normalità" - La morte di Luana . Le colleghe in aula: "Il cancello Mai usato. Era la normalità" - Durante l’udienza a carico del tecnico, ecco la conferma delle testimoni. La rete non veniva mai abbassata. "Ora lavoriamo con le protezioni". lanazione

San Candido, la Polizia salva una piccola volpe intrappolata in una rete metallica - San Candido, la Polizia salva una piccola volpe intrappolata in una rete metallica - A San Candido ieri mattina i Poliziotti hanno salvato una piccola volpe intrappolata in una rete metallica, un insolito caso ma fortunatamente a fin di bene. #cronaca #sancandido #bolzano #trentinoalt ... lamilano

Incidente volo Londra-Singapore, in rete video falsi di quanto accaduto sul volo Sq321 - Incidente volo Londra-Singapore, in rete video falsi di quanto accaduto sul volo Sq321 - Circolano on line video attribuiti a quanto accaduto sul volo Sq321, dove un passeggero è morto a causa di una turbolenza. Un post su Facebook ripreso da vari media mostra in realtà la turbolenza su u ... it.euronews