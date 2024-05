Ilaria Salis va ai domiciliari a Budapest | Ungheria ha accolto il ricorso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Il tribunale di seconda istanza ungherese hailpresentato dai legali di, che può quindi uscire dal carcere e andare ai. la docente da più di un anno in carcere con l'accusa di aver preso parte a un pestaggio contro un gruppo di neonazisti Una notizia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ...

Tajani: "Concessi i domiciliari in Ungheria a Ilaria Salis" - Tajani: "Concessi i domiciliari in Ungheria a ilaria salis" - Roma, 15 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato durante il question time alla Camera che sono stati concessi gli arresti domiciliari a ilaria salis, detenuta in Ungh ...

Ilaria Salis ai domiciliari in Ungheria: ricorso accolto/ Nordio “soddisfatti”. Avanti iter rientro in Italia - ilaria salis ai domiciliari in Ungheria: ricorso accolto/ Nordio “soddisfatti”. Avanti iter rientro in Italia - ilaria salis uscirà di carcere dopo 15 mesi e sconterà gli arresti domiciliari a Budapest: così hanno deciso i giudici del Tribunale in Ungheria accogliendo il ricorso presentato dalla difesa ...

Ungheria, Budapest: disposti gli arresti domiciliari per Ilaria Salis - Ungheria, Budapest: disposti gli arresti domiciliari per ilaria salis - Tajani: "Bene, era quello che volevamo, adesso potrà votare tranquillamente". ilaria salis potrà essere trasferita agli arresti domiciliari: il tribunale ungherese di seconda istanza ha, infatti, ...