Italiano | Espulsione decisiva - ci dispiace tanto Volevamo tornare a Roma

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 - Amarezza enorme, per la partita che è venuta fuori e per essere capitolati definitivamente in pieno recupero. La Fiorentina dice addio alla finale di Coppa Italia perdendo 4-1 a Bergamo contro l'Atalanta, una partita cominciata male e finita peggio. I viola dopo l'di Milenkovic sono anche stati capaci di segnare un gol pesante con Martinez Quarta, ma il nuovo vantaggio di Scamacca ha abbassato ulteriormente la squadra di. Delusione grandissima, adesso resta il sogno della Conference League e una rincorsa possibile in campionato. Questa l'analisi a fine gara di Vincenzo: "L'ha cambiato la partita, è diventata dura. E' la prima della stagione e vedete quanto abbia compromesso. Abbiamo dovuto cambiare spartito, rimanere in dieci è una difficoltà enorme a ...