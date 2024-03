Se ci va male riusciranno ad infilarsi e faranno peggio Mieli | la profezia che preoccupa la polizia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) A Quarta Repubblica si discute ancora dei drammatici fatti di Pisa, con gli studenti a manifestare in solidarietà con la Palestina e le forze dell'ordine che hanno represso il corteo con la forza e, purtroppo, i manganelli. Le polemiche, parimenti violente, scatenatesi nei giorni successivi hanno avuto anche un effetto politico, con le elezioni in Sardegna vinte sul filo di lana (1600 voti appena) dalla candidata di centrosinistra, Alessandra Todde. Tra gli ospiti di Nicola Porro, in studio, c'è Deborah Serracchiani, responsabile nazionale di giustizia del PD, che biasima l'accaduto: “Concordiamo che reagire ad uno sputo con una manganellata è sproporzionato? La violenza va sempre condannata e le immagini di Pisa sono chiare, poi abbiamo condannato le immagini di Torino, non si possono strumentalizzare le forze dell'ordine”. A questa considerazione reagisce, in maniera opposta, ...