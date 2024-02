Milano | ventenne americana violentata in via Valtellina | arrestato uno studente universitario

Milano, ventenne americana violentata in via Valtellina: arrestato uno studente egiziano

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 –in un parcheggio dopo la serata in discoteca. Vittima è una ragazza di 20 anni,ssa Erasmus. Stando a quanto emerso finora, la giovane ha trascorso la serata all’Alcatraz, noto locale di via, dove ha conosciuto un coetaneo italiano nato in Egitto, incensurato, anche lui. I due avrebbero chiacchierato e bevuto alcuni drink per poi uscire insieme poco dopo le 2. Accanto all'ingresso, nel parcheggio di un supermercato, il giovane le sarebbe saltato addosso per violentarla. Una scena che non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno subito avvisato gli addetti alla sicurezza della discoteca, intervenuti allontanando subito l'aggressore e bloccandolo. Nel mentre hanno chiamato il 112: ...