Pavard mostra il repertorio completo dell’eleganza in Inter-Lazio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024) Benjamintorna titolare in(1-1) dopo la panchina di Frosinone. E prima della festa scudetto serve una prestazione fenomenale, risultando tra i migliori in campo della sfida. MAESTRO DI CERIMONIE – Benjaminè uno dei migliori acquisti non solo dell’, ma dell’a Serie A 2023/24. E ci tiene a dirlo anche contro la, nell’ultima partita a San Siro di questa stagione. Il numero 28 torna titolare nell’amato ruolo di centrale di destra, e figura fin da subito tra i migliori in campo. Infiammando i tifosi nerazzurri a ogni tocco di palla. E i dati della sua partita risultano comunque sorprendenti, anche gli occhi di chi l’ha osservato per tutti i 95 minuti di gioco. DATI DA MVP – Analizzando il report ufficiale ...