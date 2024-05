Sci alpino - Giuliano Razzoli ha annunciato il suo ritiro | Lascio seren - per come ho vissuto la mia avventura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Arriva l’ufficialità.ha detto basta, dopo aver messo a referto 157 start nella Coppa del Mondo di sci, collezionando 11 podi e 2 vittorie. Vanno aggiunte le tre partenze alle Olimpiadi e le otto ai Mondiali, per un totale di 168 volte ai cancelletti di partenza. I problemi alla schiena hanno avuto la meglio, ma resta indelebile il trionfo ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, che a oggi è ancora l’ultimo oro a Cinque cerchi dell’Italia nello scimaschile. Il suo 3° posto di Wengen 2022 rappresenta invece l’ultima top-3 di un azzurro in slalom (e in generale nelle specialità tecniche), oltre al podio più anziano di sempre tra i pali stretti in Coppa del Mondo. Avrebbe desiderato salutare tutti in pista, affrontando l’ultimo slalom sulla Podkoren di Kranjska Gora, ma il meteo non gli ha ...