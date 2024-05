Il foianese Pierfrancesco Vanni è campione italiano di paracadutismo discipline classiche stile e precisione in atterraggio

Più di 1200 paracadutisti della NATO partecipano al più grande aviolancio dalla Seconda Guerra Mondiale - Più di 1200 paracadutisti della NATO partecipano al più grande aviolancio dalla Seconda Guerra Mondiale - Circa una settimana prima di questo enorme aviolancio, forze aviotrasportate provenienti da Ungheria, Italia, Spagna e Stati Uniti sono state lanciate su una pista di atterraggio ausiliaria vicino a ...

Paracadutismo, spettacolo nei cieli: iniziano a Nettuno i campionati italiani assoluti - paracadutismo, spettacolo nei cieli: iniziano a Nettuno i campionati italiani assoluti - Il cielo di Nettuno sarà teatro, da questa mattina a domenica, dei campionati italiani assoluti di paracadutismo. Che sono stati preceduti nella giornata di ieri, all’altezza del Poligono militare, da ...

Al via a Nettuno i Campionati di Paracadutismo, domenica la finale - Al via a Nettuno i Campionati di paracadutismo, domenica la finale - Grande emozione questa mattina a Nettuno, al Poligono militare Uttat per la cerimonia di presentazione deii Campionati Italiani ...