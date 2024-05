Festival di Cannes - i look delle star sul red carpet

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pronti, partenza, via: è iniziato ildi. Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red. L’importante manifestazione cinematografica richiama in Costa Azzurra una miriade di. Per farsi notare, in Croisette bisogna andare. E allora spazio a abiti ricercati, gioielli da principessa e accessori cattura-sguardi: ecco ifamose. Sesta serata – 19 maggio Isabelle HuppertRicorda un accappatoio (ma peloso) l’abito di Isabelle Huppert sul reddella sesta serata di77: firmato Balenciaga, è stretto in vita da una cintura. Nero per Anja Rubik, monacale in Saint Laurent. La sorpresa è però sul resto: le natiche della modella spuntano dallo spacco esagerato. Sienna Miller nella seta azzurra di Chloe è ...

sesta serata del Festival di Cannes all'insegna della celebrazione del grande attore americano. Parata di star e di look sul tappeto rosso. Tra qualche delusione e una grande conferma. Le più chic? In accappatoio di orsetto e con uno sbaffo a ...

Spettacolo Kevin Costner in lacrime a Cannes dopo una lunga standing ovation - Spettacolo Kevin Costner in lacrime a cannes dopo una lunga standing ovation - Kevin Costner si commuove al festival del Cinema di cannes dopo una standing ovation durata oltre 7 minuti. L’attore non è riuscito a trattenere le lacrime durante gli scroscianti applausi della ...

Horizon: An American Saga, il trailer del western epico di Kevin Costner - Horizon: An American Saga, il trailer del western epico di Kevin Costner - È stato presentato ieri, domenica 19 maggio, in anteprima Fuori Concorso al festival di cannes Horizon: An American Saga, l'epico western diretto da Kevin ...