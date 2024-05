La Gazzetta s’arrende al fallimento di Zhang | un mese fa accusava i disinformati di professione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2024) Alla fine, ma proprio sul filo di lana, s’è arresa (all’evidenza) anche ladello Sport: l’Inter campione d’Italia cambia proprietà, daa Oaktree. Con un passaggio di mano in dissolvenza che, al netto delle cifre esorbitanti al tavolo, non è altro che un’operazione da banco dei pegni:aveva ipotecato il club a garanzia del prestito da 275 milioni (con un sovraccarico di un centinaio di milioni di interessi) che ora non riuscirà a ripagare. Un’operazione che arriverà a sentenza nelle prossime ore, introdotta dalla vittimistica e imbarazzante lettera aperta del presidente di qualche giorno fa: ogni “tentativo di trovare una soluzione amichevole” è andato a vuoto. Sono strani questi fondi: rivogliono indietro i soldi che avevano prestato, cose da pazzi. Non si fa così, con gli amici. Una discesa verso il baratro che ...