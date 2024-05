La tenacia di Sarah Toscano - la vigevanese che ha vinto Amici | le lacrime di Lorella Cuccarin - il primo ringraziamento e il ritorno a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Vigevano (Pavia) – Non era la vincitrice annunciata, anzi. Forse all’inizio del serale in pochi avrebbero scommesso sul suo trionfo. Eppurealla fine quella coppa se l’è portata a. Diciotto anni (compiuti proprio durante la trasmissione),doc, è lei la vincitrice dell’edizione 2024 di “di Maria De Filippi”. Quello della cantante è stato un percorso in crescita, la storia di una giovane donna che si è messa alla prova e ha trovato la sua voce. Dimostrando una forza d’animo e una determinazione rara. Un viaggio che ha commosso la stessai, al suo fianco in tutto il percorso da “”. Ora – smaltita l’emozione “a caldo” della vittoria – perè di tornare a. E ...