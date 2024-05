Quale squadra allenerà Allegri? Bookmaker convinti | stuzzica l’estero - occhio a 2 big di Serie A

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo l’esonero di Massimiliano, la domanda più gettonata del momento è quella sul futuro del tecnico livornese:sarà la prossimadi? Le sensazioni, nonostante l’addio, fra polemiche e sfuriate, sia ancora piuttosto caldo, è che Max non voglia prendersi un periodo di pausa. Tanto dipenderà, ovviamente, dalle richieste che gli arriveranno. Ihanno delineato un futuro abbastanza chiaro. La prossimadidovrebbe essere estera stando alle quote di Sisal che piazza a 2.50 la pista che porta all’Arabia Saudita. Una proposta dal Bayern Monaco per sostituire Tuchel è a 4.50. Secondo quanto riferisce Agipronews, è possibile anche una nuova esperienza inA: in quota si gioca a 6 un ritorno al Milan, ...

Roberto De Zerbi sarà uno dei nomi caldi nel mercato allenatori in Italia e non solo. Dopo l'ufficialità dell'addio al Brighton in tanti potrebbero pensare al tecnico che ama il bel gioco e che in Inghilterra è stato ricoperto di complimenti da ...

Ballano 8 milioni al Milan: incontro e panchina a sorpresa per Pioli - Ballano 8 milioni al Milan: incontro e panchina a sorpresa per Pioli - Stefano Pioli è destinato a lasciare il Milan dopo il match contro la Salernitana: intanto spunta una nuova squadra per il tecnico emiliano ...

Volley Mercato: Andrea Santangelo giocherà a Taranto - Volley Mercato: Andrea Santangelo giocherà a Taranto - TARANTO- Andrea Santangelo è un nuovo giocatore della Gioiella Prisma Taranto. Il trentenne molisano, alto 2 metri, completa la batteria dei posto 2 e sarà l'alternativa di Gironi.

La Gea Grosseto batte Rosignano anche in gara3 e vola alle Final Three per la promozione in serie C - La Gea Grosseto batte Rosignano anche in gara3 e vola alle Final Three per la promozione in serie C - Gara3, Gea Grosseto-Ineos Rosignano 84-81 GEA GROSSETO: Scurti 19, Pepi, Piccoli 8, Ignarra 7, Furi 13, Ricciarelli 3, Simonelli 2, Liberati 18, Alvarez Rodriguez, Mazzei 8, Mari 6, Baccheschi. All. M ...