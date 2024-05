Diritti Lgbt+ - il Papa dice che la Chiesa benedice tutt - anche i g -y, ma non le unioni omosessuali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il pontefice chiarisce la posizione dellain un'intervista a Cbs: "Labenee le persone ma non le, è contro i sacramenti". Poi la stoccata ai conservatori: "È un atteggiamento suicida, non si chiudano in una scatola dogmatica"