Amici 23 - Sarah Toscano svela come spenderà i soldi del montepremi E a proposito di Holden…

Vigevano (Pavia) – Non era la vincitrice annunciata, anzi. Forse all’inizio del serale in pochi avrebbero scommesso sul suo trionfo. Eppure Sarah Toscano alla fine quella coppa se l’è portata a casa . Diciotto anni (compiuti proprio durante la ...

(Adnkronos) – Sono giorni intensi e carichi di emozioni per Sarah Toscano, la giovane cantante di Vigevano che ha trionfato ad 'Amici di Maria De Filippi'. La notte della vittoria? "Non ho dormito", racconta Sarah in un'intervista all'Adnkronos, ...