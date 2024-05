Iran - nessun sopravvissuto tra gli 8 passeggeri dell' elicottero Teheran conferma la morte del presidente martire Raisi Funerali domani a Tabriz

L'INCIDENTE - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi, cinque giorni di lutto nazionale - L'INCIDENTE - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi, cinque giorni di lutto nazionale - I media di Teheran confermano che il presidente iraniano Ebrahim Raisi, 63 anni, è morto in un incidente di elicottero. Raisi si stava recando dalle zone di confine nordorientali alla città di Tabriz, ...

Aeroporto di Grottaglie: Presidente Provincia di Taranto chiede a Salvini l’apertura ai voli civili - Aeroporto di Grottaglie: presidente Provincia di Taranto chiede a Salvini l’apertura ai voli civili - Melucci ha, inoltre, ricordato nella missiva che la Regione Puglia di recente ha richiesto la delega alla Conferenza dei servizi solo per l’Aeroporto “G. Lisa” di Foggia, considerato aeroporto ...

Iran, morte Raisi: il recupero delle salme - Iran, morte Raisi: il recupero delle salme - Le immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa iraniana mostrano che i soccorritori recuperano i resti del presidente iraniano Ebrahim Raisi e di ...