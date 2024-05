Auto blu per fini privati e missioni fantasma - indagato Gianfranco Miccichè

“Auto blu per fare la spesa”, misura cautelare per Gianfranco Miccichè - “Auto blu per fare la spesa”, misura cautelare per gianfranco Miccichè - L'ex presidente dell'Ars gianfranco Micciché, sottoposto al divieto di dimora, è indagato per peculato, truffa e false attestazioni ...

Palermo, auto blu per fare la spesa: misura cautelare per Gianfranco Miccichè - Palermo, auto blu per fare la spesa: misura cautelare per gianfranco Miccichè - Utilizzava l'auto blu per fare la spesa e come taxi privato fra Palermo e Cefalù. Questa mattina è scattato il divieto di dimora nel comune di Cefalù per il ...

Auto blu per fini privati, divieto dimora per Miccichè - Auto blu per fini privati, divieto dimora per Miccichè - L'ex presidente dell'Ars gianfranco Micciché, deputato regionale di Forza Italia, è indagato di pm di Palermo per peculato, truffa e false attestazioni. Al politico è stata notificata oggi la misura ...