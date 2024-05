Iran - i fedeli in lutto si riuniscono nella città natale di Raisi per la preghiera | le immagini da Mashhad

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’agenzia di stampa semiufficiale Fars, prima della notizia della morte del presidenteiano, ha esortato gliiani a pregare per Ebrahime la televisione di Stato ha trasmesso preghiere per il presidenteiano, coinvolto in un incidente di elicottero, di cui ancora non si conosce la sorte. La tv di Stato ha anche trasmessodiinnel Santuario dell’Imam Rezadi, uno dei luoghi più sacri dell’Islam sciita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le notizie in diretta sulla morte del presidente Iran iano Ebrahim Raisi in un incidente aereo. L' elicottero è precipitato a causa delle condizioni meteo nella zona di Jolfa, tra le vittime anche il ministro degli Esteri.Continua a leggere

Mattarella: "Impegno contro dittature" - Mattarella: "Impegno contro dittature" - L'aggressione all'Ucraina "ci richiama a un rinnovato impegno per la libertà e contro le dittature". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cassino per le celebrazioni ...

Il lutto per Raisi a Mashhad, la città in cui è nato - Il lutto per raisi a Mashhad, la città in cui è nato - Mashhad, 20 mag. (askanews) - Una grande folla si è riunita presso il Santuario dell'Imam Reza nella città di Mashhad, città natale di raisi, per piangere la morte del presidente, ucciso in un inciden ...

Iran: Renzi, 'speriamo in stagione nuova, errore Meloni con Le Pen e Vox' - Iran: Renzi, 'speriamo in stagione nuova, errore Meloni con Le Pen e Vox' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - La morte del presidente iraniano raisi, precipitato con il suo elicottero ieri, apre nuovi scenari geopolitici. raisi è stato un crudele esecutore delle peggiori nefandezze ...