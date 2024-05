Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi | Mi hanno strappato il cuore - un lutto così terribile non si supera Se ne è andato con una grande preoccupazione che lacerava la sua anima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Miportato via la felicità. Miil. Non è stato un anno vissuto, è stata mera sopravvivenza. Unnon si, si convive con esso”. A quasi un anno dalla morte di, avvenuta il 12 giugno del 2023,parla del dolore vissuto dopo la sua scomparsa e dell’amore che la legava al leader di Forza Italia. Lo fa in una lunga intervista a “Il Giornale“, in cui racconta come ha vissuto dopo ile come immagina il suo futuro. “Ieri ricorreva un anno da quando rientravamo a casa dopo il lunghissimo ricovero in ospedale ed eravamo felici pensando di esserci lasciati il peggio alle spalle”, ...