Calciomercato Milan , in arrivo un altro colpo dal Lille dopo quelli di Rafael Leao e Mike Maignan ? Moncada ci riflette e valuta L’asse Milan –Lille in chiave mercato è sempre stato particolarmente caldo negli ultimi anni. Ai trasferimenti di Rafael ...

Calciomercato Milan , partita la caccia al nuovo terzino destro : l’obiettivo principale di Moncada gioca nel Lille . Ecco chi è Il Milan sonda il mercato francese per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. La dirigenza ...

Gazzetta – David e Gimenez fuori dalla lista del Napoli, ecco perchè. Per un nome c’è ancora possibilità - Gazzetta – David e Gimenez fuori dalla lista del Napoli, ecco perchè. Per un nome c’è ancora possibilità - Due nomi che il Napoli stava seguendo per il dopo Osimhen sono da cancellare in quanto desiderosi di giocare la Champions ...

Calcio: Lille. Fonseca "In settima parlerò col presidente e vedremo" - calcio: lille. Fonseca "In settima parlerò col presidente e vedremo" - Il tecnico portoghese è in pole per sostituire Pioli sulla panchina del Milan LILLA (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Devo essere equilibrato e pensare ...

Malagò, authority Prima meglio sentire chi conosce la materia - Malagò, authority Prima meglio sentire chi conosce la materia - (ANSA) - ROMA, 20 MAG - 'All'inizio della scorsa settimana siamo andati dal ministro Abodi con le parti interessate, in questo caso calcio e ...