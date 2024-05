Pestaggio e rapina in metro a Roma | Erano in 4 - ci hanno preso a pugni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Aggressione a scopo diieri sera a. Quattro individuiatteso che le vittime scendessero dal treno per portargli via smartphone e denaro. Botte da orbi in banchina, Guardia Giurata riesce a fermare uno dei malviventi, adesso è caccia ai complici. Non c’è pace per lapolitana a, finita nuovamente al centro della cronaca. Furti, borseggi ma anche rapine come quella andata in scena ieri sera, poco dopo le 22.00, quando due ragazzi sono stati assaliti appena dopo essere scesi sulla banchina della fermata Giardinetti. Quattro i componenti della banda che puntavano a smartphone e portafogli: il branco ha così iniziato a prendere ai poveri malcapitati prima dell’intervento di una Guardia Giurata che è riuscita a bloccarne uno. Sul posto è intervenuta la ...