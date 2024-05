Non mala sanità ma mala gestione della sanità per la Comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta

Per Meloni la Liguria è ben governata La sua gestione, oggi come ieri, è semmai fallimentare - ...rilanciare la sanità si è rivelato l'ennesimo serbatoio di quattrini per chi saccheggia la sanità ... Tutto questo e molto altro per Meloni non rappresenta mala gestio, semplicemente perché è in perfetta ...

Il fronte pro Toti nella maggioranza non è più così compatto - Le storie che ho ascoltato di mala sanità, di mancanza di assistenza di base, di ospedali chiusi e di privatizzazione dei servizi essenziali mi lasciarono davvero stupito. Oggi tutte queste storie ...