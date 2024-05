Giuseppe Leone e Max Coppeta | due generazioni a confronto Guardando la luna | finissage al Relais Métis di Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’Occhio di, ideato dall’artista, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Chiara Fucci Laè da sempre un topos che ispira innumerevoli artisti; pensando anche solo alla scrittura, appare fortemente simbolico come il satellite risulti citato già nel primo testo che segna ufficialmente la nascita della letteratura italiana: il Cantico delle Creature di Francesco D’Assisi. Da allora in poi, molti sono gli artisti che nei secoli hanno fatto dellauna vera e propria musa, o anche un’ interlocutrice, rendendola quasi una trasposizione del ...