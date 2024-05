Cosa c’entrano valori e umanità con i soldi | il punto di vista di Andrea Traina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Business e marketing sono due concetti che, tendenzialmente, si fa fatica ad associare alla nozione di valore umano o. Piuttosto, è immediato il collegamento tra clientela (o utenza) e valore economico, che si traduce in profitto per gli attori che forniscono beni e servizi. Di recente, però, questa concezione – figlia di un approccio marcatamente capitalista – sta cambiando, in virtù di una graduale evoluzione della concezione del cliente in quanto principale destinatario delle strategie commerciali del futuro. “Prima esseri umani, e poi clienti”, per usare le parole di Kalin Kassabov, imprenditore americano attivo nel campo dello sviluppo di nuovi modelli di business. I ‘nuovi’ del business Uno studio condotto da un team di ricercatori tedeschi nel 2019 (“Value drivers of social businesses: A business model perspective”) sottolinea ...