‘Amici’ - la rivincita di Sarah | Le critiche mi hanno aiutato

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Sono giorni intensi e carichi di emozioni perToscano, la giovane cantante di Vigevano che ha trionfato ad 'Amici di Maria De Filippi'. La notte della vittoria? "Non ho dormito", raccontain un'intervista all'Adnkronos, dove ripercorre i momenti più belli di questi mesi all'interno del talent show di Canale 5. Entrata

La cantante di Vigevano che ha trionfato nel talent si racconta all'Adnkronos: "Voglio vivere di musica, mi ispiro a Dua Lipa e mi piace molto Annalisa" Sono giorni intensi e carichi di emozioni per Sarah Toscano, la giovane cantante di Vigevano ...

Amici 23, Mida, Nicholas Borgogni e Lil Jolie ancora ai ferri corti Non sfugge il gesto del cantante - La finale di Amici 23 non ha visto solo il trionfo di Sarah Toscano , ma anche il riaccendersi, almeno stando ai rumors, delle polemiche tra Mida , Lil Jolie e Nicholas Borgogni . Sui social, infatti, non è ...

Marisol, la ballerina di 'Amici': "Sono cresciuta e pronta per il mondo della danza" - ... non c'è delusione nelle parole di Marisol, la ballerina 18enne che ad 'Amici' è arrivata seconda dietro la cantante Sarah. A Marisol è andato il premio di categoria e quello della critica . "Mi ...