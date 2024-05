Chico Forti | Renzi - ' contento rientro ma con ritorno Marò rimasi a Palazzo Chigi'

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Io sonodeldi", "un italiano e penso che si debbano ringraziare le istituzioni. Ma ho trovato lo stile della premier molto poco istituzionale. Sembrava volesse fare campagna elettorale, sbaglio? Quando sono tornati i, che noi abbiamo riportato a casa, io sono rimasto a, non sono andato a fare gli show perché secondo me c'è una bella differenza tra influencer e statisti. A me sembra che Meloni sia ossessionata dalla comunicazione: comunica bene, governa male. Ma l'opposizione anziché insistere su fascismo e censura dovrebbe preoccuparsi di tasse e stipendi". Lo scrive Matteosulla Enews.

