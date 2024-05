Diletta Leotta | A vent’anni un collega di Sky Sport mi disse | ‘Sei qui solo per le te**e’ Piansi - ma poi reagii

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 20 maggio 2024): “Aunmiquiper le te**e'” Durante la sua ultima intervista, la conduttrice ha rivelato che il mondo del lavoro non è sempre stato positivo per lei e che le critiche peggiori sono arrivate da altre donne.è una delle figure più affascinanti della televisione, spesso lodata (e criticata) per la sua bellezza, che talvolta oscura il talento e l’impegno che dedica quotidianamente al suo lavoro. Parlando con F Magazine, la conduttrice di Dazn ha rivelato che le critiche più dure sono venute proprio dalle donne, che invece di sostenerla nel nome della sorellanza e della solidarietà femminile, l’hanno spesso attaccata, accusandola di esserebella e di non ...